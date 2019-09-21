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Хэмилтон: не знаю, откуда у «Феррари» взялся темп

Хэмилтон: не знаю, откуда у «Феррари» взялся темп
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Сингапура, отметив, что темп «Феррари» стал для него неожиданностью.

«Не знаю, откуда у „Феррари“ взялся темп, ведь эта трасса им не подходит. Тем не менее они проделали отменную работу. Шарль собрал хороший круг, и в конце мне нужно было показать что-то особенное. Я отдал всё, что мог. Это было очень и очень близко. Уверен, пару раз я едва не зацепил стену, но выжал из болида максимум. Очень доволен тем, что занял место в первом ряду стартовой решётки и буду бороться с „Феррари“», — приводит слова британца BBC.

По итогам квалификации Гран-при Сингапура Льюис Хэмилтон показал второе время. Поул в третий раз подряд завоевал Шарль Леклер.

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