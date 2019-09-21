Леклер: в какие-то моменты думал, что потерял машину

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Сингапура, признав, что в некоторых моментах сессии ему казалось, что он терял болид.

«Это был очень хороший круг. В какие-то моменты думал, что потерял машину. Мне бы хотелось поблагодарить команду за всю ту работу, которую она проделала. Они сделали отличную работу, и я очень счастлив оказаться на поуле. У нас была непростая пятница, тот день определённо не был моим, но я упорно работал и этот труд окупился», — приводит слова монегаска BBC.

Напомним, победа в квалификации Гран-при Сингапура стала для Шарля Леклера третьей кряду в квалификационных сессиях. Он победил также в двух минувших гонках. На данный момент Леклер занимает четвёртое место в общем зачёте.