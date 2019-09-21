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Гасли: выжали максимум из того, что у нас было

Гасли: выжали максимум из того, что у нас было
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли, показавший по итогам квалификации Гран-при Сингапура тринадцатый результат, прокомментировал итоги сессии, отметив, что выжал из болида максимум.

«Ещё до квалификации мы знали, что борьба в середине пелотона за попадание в третий сегмент будет очень плотной. В первом сегменте мне удалось показать девятое время. Во втором сегменте нам не хватило 0,1, так что это было по-настоящему близко. Когда не хватает самой малости, всегда испытываешь разочарование, но, думаю, мы выжали максимум из того, что у нас было.

Завтра приму старт с двенадцатой позиции, нам необходимо изучить нашу стратегию и понять, при выборе каких шин мы получим преимущество. Буду атаковать изо всех сил. Нас ждёт длинная гонка — 61 круг, где всякое может случиться. Важно будет проехать чисто и бороться до конца. Надеюсь, принесу какие-то очки команде", — приводит слова француза пресс-служба «Торо Россо».

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