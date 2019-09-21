Утечка масла на болиде Квята возникла из-за проблем между шасси и мотором

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, объяснив, что стало причиной утечки масла на болиде Даниила Квята.
«После достойной пятницы сегодняшний день немного расстраивает. На болиде Квята появилась утечка масла, связанная с проблемой со стороны шасси. Это привело к тому, что Даниилу не удалось нормально подготовиться к квалификации. Третья практика для Пьера прошла гладко, и мы были довольны его скоростью.
Что касается квалификации, Даниилу предстояло выполнить больше работы, он не смог выйти из первого сегмента. Это разочаровывает, потому как стартовая позиция в Сингапуре важна. Завтра придётся рисковать. Посмотрим, сумеем ли мы восстановиться.
Пьер сегодня снова был конкурентоспособным. К нашему разочарованию, мы не пробились в третий сегмент в очень плотной борьбе. Что касается гонки, обгонять здесь тяжело, но если мы используем верную стратегию с шинами и сможем использовать возможности с сейфти-кар, мы сможем подняться", — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».
«Квяту сегодня не повезло. На его машине в начале третьей практике возникла утечка масла, вызванная проблемой между шасси и силовой установкой», — добавил со своей стороны технический директор «Хонды» Тойохару Танабе.
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