Риккардо может лишиться восьмого места из-за нарушения технического регламента

Стюарды открыли расследование в отношении австралийского пилота «Рено» Даниэля Риккардо, занявшего восьмое место в квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1. Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что на автомобиле австралийца генератор кинетической энергии MGU-K выдавал за один круг мощность свыше 120 кВт, что противоречит правилам. Стюарды продолжают изучать все обстоятельства.



В прошлом в подобных случаях гонщикам обычно угрожало исключение из протоколов сессии. Соответственно, Риккардо может лишиться восьмой позиции и стартовать в гонке Гран-при Сингапура последним или с пит-лейна.



Напарник Риккардо по «Рено» немецкий пилот Нико Хюлькенберг показал в сингапурской квалификации девятый результат.