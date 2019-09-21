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Норрис назвал себя идиотом после ошибки в квалификации

Норрис назвал себя идиотом после ошибки в квалификации
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис остался недоволен десятым результатом в квалификации Гран-при Сингапура. Норрис остался позади обоих пилотов «Рено».

«У меня были хорошие ощущения, первый сегмент прошёл хорошо, а второй — очень хорошо. Я был доволен, уверен в себе. Мой прогревочный круг не прошёл так хорошо, как я хотел, и у меня не было такой уверенности для атаки, как во втором сегменте. Затем, в середине круга, у меня словно произошло помутнение в голове. Всё пошло не так, совсем не так, и я потерял время, пытаясь отыграться, потому что я идиот.

Это делает мою жизнь немного сложнее. Просто глупые ошибки. В середине круга я шёл вровень со своим результатом во втором сегменте, а затем допустил большую ошибку, выбрал неверную передачу в шпильке, недостаточно понизившись. Прежде такого никогда не было. Насколько ужасным был этот круг, настолько же хорошим круг во втором сегменте. Так что уверенность у меня есть, но я просто не сработал тогда, когда хотел этого», — заявил Норрис в интервью Sky Sports.

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