Норрис назвал себя идиотом после ошибки в квалификации

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис остался недоволен десятым результатом в квалификации Гран-при Сингапура. Норрис остался позади обоих пилотов «Рено».
«У меня были хорошие ощущения, первый сегмент прошёл хорошо, а второй — очень хорошо. Я был доволен, уверен в себе. Мой прогревочный круг не прошёл так хорошо, как я хотел, и у меня не было такой уверенности для атаки, как во втором сегменте. Затем, в середине круга, у меня словно произошло помутнение в голове. Всё пошло не так, совсем не так, и я потерял время, пытаясь отыграться, потому что я идиот.
Это делает мою жизнь немного сложнее. Просто глупые ошибки. В середине круга я шёл вровень со своим результатом во втором сегменте, а затем допустил большую ошибку, выбрал неверную передачу в шпильке, недостаточно понизившись. Прежде такого никогда не было. Насколько ужасным был этот круг, настолько же хорошим круг во втором сегменте. Так что уверенность у меня есть, но я просто не сработал тогда, когда хотел этого», — заявил Норрис в интервью Sky Sports.
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