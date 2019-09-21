Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Райкконен — о 14-м месте: трудно атаковать по-настоящему

Райкконен — о 14-м месте: трудно атаковать по-настоящему
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал скромный 14-й результат в квалификации Гран-при Сингапура. Его напарник Антонио Джовинацци стал 12-м.

«Этот уик-энд до сих пор не получается для нас простым. Машина прибавляет шаг за шагом, но мы всё ещё недостаточно быстры. Я не знаю, связано ли это с шинами. Иногда похоже, что у нас есть сцепление, но потом оно пропадает, из-за чего трудно чувствовать себя уверенно и атаковать по-настоящему.

Наши вчерашние длинные серии кругов были более стабильными, так что, надеюсь, гонка сложится для нас чуть легче», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент