Райкконен — о 14-м месте: трудно атаковать по-настоящему

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал скромный 14-й результат в квалификации Гран-при Сингапура. Его напарник Антонио Джовинацци стал 12-м.



«Этот уик-энд до сих пор не получается для нас простым. Машина прибавляет шаг за шагом, но мы всё ещё недостаточно быстры. Я не знаю, связано ли это с шинами. Иногда похоже, что у нас есть сцепление, но потом оно пропадает, из-за чего трудно чувствовать себя уверенно и атаковать по-настоящему.



Наши вчерашние длинные серии кругов были более стабильными, так что, надеюсь, гонка сложится для нас чуть легче», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».