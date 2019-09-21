Ферстаппен: четвёртое место разочаровывает, приехал бороться за победу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не скрывал разочарования результатом квалификации Гран-при Сингапура. По её итогам он показал лишь четвёртое время, уступив двум болидам «Феррари», а также Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

«Перед квалификацией мы рассчитывали на большее, чем место на втором ряду стартовой решётки. Но, как только выехали на трек, стало понятно, что „Феррари“ и „Мерседес“ очень быстры. Со вчерашнего дня они прибавили больше, чем мы, и нам не хватило темпа, чтобы бороться за поул. Баланс был неплохим, но нам просто не хватало сцепления.

Не ожидал, что «Феррари» получит поул, но они проделали отличную работу, нам же нужно трудиться упорнее. Мы приехали бороться за победу, а не за четвёртое место, так что этот результат немного разочаровывает. Но мы показали всё, на что были способны, и по крайней мере опередили один «Мерседес». В гонке может произойти всё что угодно", — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».