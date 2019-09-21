Вольф: думали, за поул поборются «Ред Булл» и «Мерседес», но «Феррари» быстрее

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неожиданные итоги квалификации Гран-при Сингапура, где «Феррари» усилиями пилота из Монте-Карло Шарля Леклера неожиданно завоевала поул-позишен.



«Мы думали, что на этой трассе за поул будут бороться пилоты „Ред Булл“ и „Мерседеса“. Но машина „Феррари“ быстра, они проделали хорошую работу, и нам нужно хорошо поработать завтра. Они выигрывают несколько десятых на прямых, но они также очень быстры в поворотах. Они просто быстрее везде.



Статистика против нас, но гонка ещё не стартовала. Если Льюис сумеет хорошо стартовать, а Валттери — отыграть места, то мы вновь окажемся в хорошем положении», — приводит слова Вольфа GPFans.