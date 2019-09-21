Феттель — про идею реверсивной стартовой решётки: это полное дерьмо

Гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер, а также представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на пресс-конференции ФИА после квалификации Гран-при Сингапура прокомментировали предложение, согласно которому стартовая решётка в Формуле-1 должна быть реверсивной. Правда, задававший вопрос журналист не уточнил, что речь касается не основной гонки, а дополнительной, которую могут ввести вместо квалификации.



«Я думаю, это полное дерьмо. Думаю, очевидно, что если мы хотим улучшить ситуацию, то нужно сделать пелотон более плотным. Нужно улучшить борьбу в гонках. Не знаю, что за гений придумал это предложение, но это не решение. Абсолютно неправильный подход», — заявил Феттель.



«Не знаю, что сказать про это. Люди, которые предлагают это, просто не знают, о чём говорят», — добавил Хэмилтон.



«Мне намного приятнее стартовать первым. Не думаю, что это решение для Формулы-1. Я думаю, что лучший должен побеждать и стартовать с наилучшей позиции», — заключил обладатель поул-позишен на Гран-при Сингапура Леклер.

Квят высказался против идеи реверсивной стартовой решётки