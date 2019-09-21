Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, в отношении австралийца было открыто расследование, из-за того что на его автомобиле генератор кинетической энергии MGU-K выдавал за один круг мощность свыше 120 кВт, что противоречит правилам.

Стюарды, рассмотрев все обстоятельства дела, приняли решение исключить Риккардо из протоколов. Таким образом, он примет старт с последнего места. По итогам сессии Даниэль показал восьмой результат. Благодаря исключению Риккардо гонщик «Торо Россо» Даниил Квят начнёт гонку с 14-й позиции (ещё одну он отыграет из-за штрафа Серхио Переса).

Напомним, поул на Гран-при Сингапура завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это была уже третья победа подряд в квалификациях.