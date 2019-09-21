Хюлькенберг отказался от предложения «Макларена» выступать в IndyCar

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, который по окончании сезона покинет Энстоун, всё ещё не определился с будущим. Немец надеется остаться в Формуле-1, хотя шансы на это становятся минимальными. Босс «Макларена» Зак Браун предложил Нико присоединиться к проекту команды в IndyCar, но спортсмен ответил отказом.
«Очень уважаю пилотов, гоняющихся по овалам, но это просто не моё. Формула-1 течёт в моих венах. Что касается „Альфа Ромео“, то да, слышал, что отец Антонио Джовинацци сказал, будто его сын уже подписал новый контракт с командой, но никогда не верьте отцам. Они сидят здесь днями напролёт, немного говорят, выпивают, а потом говорят чуть больше.
Я спокоен, посмотрим, как будут развиваться события. Возможности остаться в Формуле-1 всё ещё есть. Мне сложно об этом говорить, потому что это приватная информация, но все знают, в каких командах места ещё доступны. На сегодняшний день я всё ещё фокусируюсь на Формуле-1", — приводит слова немца Nextgen-Auto.
- 21 сентября 2019
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