Бинотто: новинки показали, что «Феррари» развивается в правильном направлении

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от успешной для команды квалификации Гран-при Сингапура, отметив, что аэродинамические новинки сработали должным образом.
«Сегодня всё прошло лучше, чем мы надеялись. После побед в Бельгии и Италии мы приехали в Сингапур, надеясь как-то продолжить успешные моменты и сделать что-то особенное, и как-то нам это удалось.
Мы привезли сюда обновлённый аэродинамический пакет. Он показал, что мы развиваемся в правильном направлении. Мы обнаружили наши слабые места и исправили их, что будет также полезно и для следующего года. По-прежнему верю, что наши соперники очень сильны и нам нужно прибавлять в определённых аспектах, но по крайней мере мы на правильном пути.
Шарль сегодня выжал максимум из машины. Здесь это очень тяжело и рискованно. Он не ошибался и прогрессирует на протяжении всего сезона. Обидно за Феттеля, у которого была великолепная первая попытка и неплохая вторая. Он мог оказаться в первом ряду и снова доказал, что он может быть очень быстрым, это важно для него. Как бы то ни было, нам не следует забывать, что гонка лишь завтра», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».
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