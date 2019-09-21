Кубица не успел на последний быстрый круг

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица рассказал о проблеме, возникшей в квалификации Гран-при Сингапура.



«К квалификации мы улучшили баланс машины — я был немного удивлён. Поэтому, возможно, на своём первом круге я недопилотировал в нескольких поворотах. Я знал, что у меня ещё есть второй комплект новых шин, а эволюция трассы была довольно серьёзной. Но у нас возникла проблема с дозаправкой между попытками, так что я слишком поздно покинул боксы. К сожалению, клетчатый флаг появился до того, как я ушёл на свой финальный круг.



Досадно, но ситуация такая, какая есть. Гонка станет большим испытанием. Трасса требовательная и физически, и психологически. Шинам и автомобилю тоже сложно, так что будет непросто», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».