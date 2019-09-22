Клэр Уильямс — о Хюлькенберге: не знаю, заинтересован ли он в нас

Руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс призналась, что у неё есть несколько кандидатов на замену Роберту Кубице, объявившем об уходе из Гроува по окончании сезона. По её словам, в круг претендентов на место боевого пилота входят Николас Латифи и Нико Хюлькенберг. Вместе с тем функционер подчеркнула, что позиция самого Хюлькенберга по этому вопросу пока неизвестна.

«У Латифи такой же трудолюбивый характер как и у Расселла. Он очень впечатляет и его преимущество в том, что он знает команду. Что касается других кандидатов, то мы пока не говорили с Хюлькенбергом и не знаем, заинтересован ли он в выступлениях за нас. Но Нико отличный пилот, а мы ищем именно таких. Мы определённо проведём с ним переговоры», — приводит слова Уильямс Nextgen-Auto.