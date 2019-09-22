Ферстаппен против идеи 22 гонок в сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался против идеи проведения 22 гонок за сезон. По его словам, такая нагрузка в первую очередь повредит даже не гонщикам, а механикам.
«Я не согласен с идеей о 22 гонках за сезон. Думаю, мы просто должны выбирать лучшие трассы среди всех. Знаю, что руководство чемпионата хочет зарабатывать деньги, но они также должны думать и о механиках, которые трудятся на трассе. Я говорю о том, что они ради подготовки приезжают на этап в понедельник или во вторник, в то время как большие боссы прилетают на этап в пятницу, может даже в субботу и могут себе позволить улететь прямо во время гонки.
Для них это не проблема, они могут легко посещать и тридцать этапов, потому как тратят на это по два дня. Но для большинства людей это как минимум пять-шесть дней. Я не жалуюсь по поводу пилотов, это даже больше касается механиков, с таким графиком они могут сразу же подавать на развод", — приводит слова голландца RaceFans.
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