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Васильев — лидер КМ по бахам, но два конкурента в одном и трёх очках позади

Васильев — лидер КМ по бахам, но два конкурента в одном и трёх очках позади
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В субботу прошёл третий заключительный день Бахи Иордании. Накануне многие участники столкнулись с навигационными проблемами, так как организаторы в приборе Stella отключили уточнение на точках, и все ехали по своим одометрам. На третий день организаторы поменяли прошивку на приборе Stella, и на каждой взятой точке прибор показывал идеальную дистанцию — ориентирование стало нормальным.

Ситуация перед последним спецучастком была интересной. Три главных претендента на победу в Кубке мира расположились на первых трех позициях, каждому важно было заработать как можно больше очков. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова пытался догнать Якуба Пшигонски, а их самих прессинговал Орландо Терранова. Погоня россиян завершилась, когда они пробили колесо. Пока экипаж стоял, их обогнал Терранова. У Орландо были шансы на общую победу, однако за 20 километров до финиша прокол колеса заработал уже он. После этого Терранова решил сохранять вторую позицию позади Пшигонски. Васильев и Жильцов заняли на этапе третье место.

Перед последним этапом борьба в Кубке мира ФИА по бахам остаётся максимально плотной. По итогам прошедших семи гонок у Владимира Васильева 112 очков, у Орландо Террановы — 111, а у Пшигонски — 109. Финальный этап пройдет в Португалии с 24 по 26 октября.

Посмотреть видеообзор дня можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.

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