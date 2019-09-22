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Хюлькенберг рассказал, когда начнёт рассматривать предложения из Формулы-E

Хюлькенберг рассказал, когда начнёт рассматривать предложения из Формулы-E
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, который покинет Энстоун по завершении сезона, по-прежнему не нашёл места в Формуле-1 на следующий год. По словам немца, он всё ещё сосредоточен на «Больших призах» и пока не рассматривает всерьёз предложения из Формулы-E.

«У меня есть предложения не только от „Ягуара“. Но в мыслях я всё ещё в Формуле-1. Этот огонь горит во мне в первую очередь. Ко мне есть интерес со стороны команд Формулы-Е, но я не гоняюсь за этим. Не буду рассматривать эти варианты, пока не станет ясно, что план с Формулой-1 не работает», — приводит слова Хюлькенберга Sports Mole.

Напомним, со следующего сезона место Хюлькенберга в «Рено» займёт Эстебан Окон. Если немец останется в Формуле-1, то, вероятно, продолжит карьеру в «Альфа Ромео» или «Уильямсе».

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