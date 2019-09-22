Хюлькенберг рассказал, когда начнёт рассматривать предложения из Формулы-E

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, который покинет Энстоун по завершении сезона, по-прежнему не нашёл места в Формуле-1 на следующий год. По словам немца, он всё ещё сосредоточен на «Больших призах» и пока не рассматривает всерьёз предложения из Формулы-E.
«У меня есть предложения не только от „Ягуара“. Но в мыслях я всё ещё в Формуле-1. Этот огонь горит во мне в первую очередь. Ко мне есть интерес со стороны команд Формулы-Е, но я не гоняюсь за этим. Не буду рассматривать эти варианты, пока не станет ясно, что план с Формулой-1 не работает», — приводит слова Хюлькенберга Sports Mole.
Напомним, со следующего сезона место Хюлькенберга в «Рено» займёт Эстебан Окон. Если немец останется в Формуле-1, то, вероятно, продолжит карьеру в «Альфа Ромео» или «Уильямсе».
- 22 сентября 2019
-
13:59
-
12:36
-
12:14
-
11:00
-
10:59
-
10:58
-
09:45
-
00:54
-
00:41
- 21 сентября 2019
-
23:43
-
23:33
-
23:30
-
23:21
-
22:57
-
22:10
-
21:47
-
21:00
-
20:46
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
19:59
-
19:28
-
19:06
-
18:40
-
18:30
-
18:07
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
15:56
-
15:22