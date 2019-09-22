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Гасли: мой соперник номер один — Квят, и опережать его здорово

Гасли: мой соперник номер один — Квят, и опережать его здорово
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли после перевода из «Ред Булл» дважды опередил в квалификациях напарника по команде — Даниила Квята. Француз понимает, что на данном этапе карьеры его главным соперником является именно россиянин, а потому не скрывает удовлетворения последними результатами.

«Мне по-прежнему не хватает стабильности, которую приобрету через 6-7 недель работы с этим болидом. Но чувствую, что могу атаковать. Знаю, что буду прибавлять в скорости от уик-энда к уик-энду. Когда почувствую себя на 100% комфортно, тогда появится и стабильность. В целом доволен тем направлением, по которому мы движемся с командой. Они мне очень помогают. Осознаю, что мой первый соперник — напарник по команде, и первое сравнение идёт с ним. Так что всегда здорово, когда я опережаю его», — приводит слова Гасли GPToday.

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