Гасли: мой соперник номер один — Квят, и опережать его здорово

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли после перевода из «Ред Булл» дважды опередил в квалификациях напарника по команде — Даниила Квята. Француз понимает, что на данном этапе карьеры его главным соперником является именно россиянин, а потому не скрывает удовлетворения последними результатами.
«Мне по-прежнему не хватает стабильности, которую приобрету через 6-7 недель работы с этим болидом. Но чувствую, что могу атаковать. Знаю, что буду прибавлять в скорости от уик-энда к уик-энду. Когда почувствую себя на 100% комфортно, тогда появится и стабильность. В целом доволен тем направлением, по которому мы движемся с командой. Они мне очень помогают. Осознаю, что мой первый соперник — напарник по команде, и первое сравнение идёт с ним. Так что всегда здорово, когда я опережаю его», — приводит слова Гасли GPToday.
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