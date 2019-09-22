Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен: «подрезали» Льюиса, и после этого главным было беречь шины

Ферстаппен: «подрезали» Льюиса, и после этого главным было беречь шины
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1. Впереди голландца оказались два представителя «Феррари».

«Вся гонка прошла хорошо. Вначале темп был очень медленным, все ехали рядом друг с другом, и у меня начались проблемы с шинами. Мы заехали на пит-стоп — это было хорошее решение. Мы «подрезали» Льюиса, и после этого главным было беречь шины. Рестарты после сейфти-кара были непростыми, потому что шины были холодными. При машине безопасности с шинами нужно работать серьёзнее, чем когда атакуешь по максимуму. Но хорошо оказаться на подиуме. Много над чем надо поработать, есть что изучить, но я рад, что мы в топ-3», — заявил Ферстаппен в интервью после финиша гонки.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент