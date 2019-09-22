Ферстаппен: «подрезали» Льюиса, и после этого главным было беречь шины
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1. Впереди голландца оказались два представителя «Феррари».
«Вся гонка прошла хорошо. Вначале темп был очень медленным, все ехали рядом друг с другом, и у меня начались проблемы с шинами. Мы заехали на пит-стоп — это было хорошее решение. Мы «подрезали» Льюиса, и после этого главным было беречь шины. Рестарты после сейфти-кара были непростыми, потому что шины были холодными. При машине безопасности с шинами нужно работать серьёзнее, чем когда атакуешь по максимуму. Но хорошо оказаться на подиуме. Много над чем надо поработать, есть что изучить, но я рад, что мы в топ-3», — заявил Ферстаппен в интервью после финиша гонки.
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