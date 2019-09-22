Феттель: удивился, когда после пит-стопа оказался впереди

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал победу на Гран-при Сингапура и рассказал, как команда позвала его на пит-стоп раньше, чем Шарля Леклера.
«Было жарковато! Я очень доволен. Это была отличная гонка. Прежде всего мои поздравления команде. Старт сезона был сложным, но затем мы начали оживать. И я очень благодарен болельщикам за последнюю пару недель. Я получил так много писем и приятных сообщений, это придало мне сил и веры в себя, и я перенёс это в машину.
Меня позвали на пит-стоп в последний момент. Я думал, что для пит-стопа ещё немного рановато, потому что мы могли продлить первый отрезок, но после остановки я выложился по максимуму на круге выезда из боксов. Я был удивлён, что оказался впереди. Старался пробиться через трафик и контролировать ситуацию в концовке, но из-за сейфти-кара так не вышло», — приводит слова Феттеля BBC.
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