Боттас поддержал приказ команды, не давшей ему обойти Хэмилтона

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал приказ со стороны команды в ходе Гран-при Сингапура, когда после пит-стопа его попросили сбросить скорость, чтобы он не опередил останавливавшегося позже Льюиса Хэмилтона.



«Конечно, у нас есть определённые правила. Машина впереди всегда получает приоритет в плане стратегии. Так что ты пытаешься компенсировать преимущество, которое получил едущий позади благодаря более ранней остановке. Если бы я хотел выйти вперёд, то легко бы это сделал. Но у нас есть определённые правила, которые действуют в обе стороны. Так что если в следующий раз я окажусь в его положении, то всё будет точно так же. Так что для меня всё в порядке. Очевидно, сегодня был потенциал для более высокого результата, но правила есть правила.



У нас был очень хороший темп, но нужна большая разница в темпе, чтобы обгонять машины впереди. Конечно, мы всё проанализируем, но мы как команда могли бы сегодня выступить лучше», — приводит слова Боттаса RaceFans.