Хэмилтон рассказал, что команда не послушала его призыва остановиться раньше

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался недоволен тактикой команды на Гран-при Сингапура. Хэмилтон заехал на пит-стоп позже других лидеров и опустился со второго места на четвёртое, на котором и финишировал.



«Я знал, что нам нужно останавливаться раньше соперников. Я знал это утром, в том числе во время брифинга. Я говорил что-то вроде: „Давайте рискнём“. Но они не сделали этого. Но мы выигрываем и проигрываем вместе как команда, так что примем это на свой счёт. Это болезненный результат для нас, потому что мы легко могли победить.



Похоже, „Феррари“ сейчас более голодна до побед. Так что нам нужно прибавить. У нас есть способности, мы всё ещё лучшая команда, но нам нужно прекратить „волочить ноги“. Мы проведём разбор и вернёмся в борьбу на следующей гонке», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.