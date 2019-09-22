Квят извинился перед командой
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, в котором он финишировал на 15-й позиции.
«Сегодня был не мой день. Когда у вас такая гонка, нужно просто поднять руку, взять вину на себя и перейти к следующему этапу. Сегодня у меня были шансы набрать очки, но, к сожалению, не удалось. Я застрял позади других гонщиков и показал не лучшее пилотирование.
Я не хочу оправдываться, но я столкнулся с каким-то туманом на моих зеркалах, что несколько усложняло защиту позиции, мне приходилось оставлять больше места из-за отсутствия видимости. В концовке столкновение с Кими привело к повреждениям болида, но к тому моменту моя гонка уже была испорчена», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.
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