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Квят извинился перед командой

Квят извинился перед командой
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, в котором он финишировал на 15-й позиции.

«Сегодня был не мой день. Когда у вас такая гонка, нужно просто поднять руку, взять вину на себя и перейти к следующему этапу. Сегодня у меня были шансы набрать очки, но, к сожалению, не удалось. Я застрял позади других гонщиков и показал не лучшее пилотирование.

Я не хочу оправдываться, но я столкнулся с каким-то туманом на моих зеркалах, что несколько усложняло защиту позиции, мне приходилось оставлять больше места из-за отсутствия видимости. В концовке столкновение с Кими привело к повреждениям болида, но к тому моменту моя гонка уже была испорчена», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.

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