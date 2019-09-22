Расселл сожалеет, что Грожан не сошёл вместе с ним

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал инцидент с Роменом Грожаном, из-за которого Джордж был вынужден сойти с дистанции.
«Мы поговорили после гонки, и Ромен сказал, что я не оставил ему места. По словам Ромена, сначала он задел стену, а затем ударил мой болид. Я ответил, что это не так, потому что последний час я смотрел повторы аварии. Мы ехали бок о бок перед поворотом, но я был внутри и имел преимущество на выходе, в такой ситуации гонщик внутри имеет право занимать траекторию. Задача парня снаружи — просто отдать позицию. Я не знаю, что он пытался сделать.
Очень жаль, что была испорчена только моя гонка. Возможно, это причина, по которой он думает, что он прав. Но я бы поступил так же, если бы ситуация повторилась», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.
- 22 сентября 2019
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