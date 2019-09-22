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В «Феррари» рассматривали вариант с возвращением лидерства Леклеру

В «Феррари» рассматривали вариант с возвращением лидерства Леклеру
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что в команде рассматривали вариант обратной смены позиций после пит-стопа между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

«Андеркат оказался эффективнее, чем ожидалось, и составил 3,9 секунды. Мы не ожидали такого. На самом деле мы ожидали, что Леклер останется впереди Себастьяна. Но Себастьян очень хорошо проехал первый круг на свежих шинах.

Рассматривали ли мы обмен позициями? Да. Но мы решили, что на данном этапе правильным решением было не применять этого. Очевидно, мы обсудим с пилотами, было ли это правильно. У нас разделились мнения на этот счёт. Но да, мы думали о том, чтобы вернуть позицию Леклеру», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport Week.

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