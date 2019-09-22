Вольф объяснил, почему «Мерседес» не позвал Хэмилтона раньше на пит-стоп

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил тактику команды на Гран-при Сингапура с оттянутыми пит-стопами. Из-за неё Льюис Хэмилтон потерял второе место и финишировал только четвёртым.
«Льюис рисковал попасть в трафик. „Феррари“ поступила правильно, им было нечего терять, и все были удивлены, насколько много давал более ранний пит-стоп. В этот момент мы уже проиграли позицию Себастьяну, ну а потом попробовали поступить наоборот и ехать дольше. Льюис сказал, что шины в хорошей форме, было много разных предположений, но потом шины потеряли скорость и мы больше не были конкурентоспособны — поэтому мы оказались нигде.
У нас было слишком много сейфти-каров — по сути мы так и не проехали по-настоящему. После старта все ехали медленно, а затем ехали медленно после рестартов.
Да, нужно волноваться — и нужно всегда твёрдо стоять на ногах. „Феррари“ выиграла последние несколько гонок, так что нельзя почивать на лаврах после начала сезона и с учётом отрыва по очкам. Иначе ты попадёшь в неприятности», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 22 сентября 2019
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