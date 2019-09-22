Джовинацци — о лидерстве: надеюсь, кто-нибудь сделал скриншот таблицы!

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал финиш на десятом месте в гонке Гран-при Сингапура и рассказал, как для него складывалась гонка.



«Гонка превратилась в большое сражение. Я доволен тем, что набрал очко для себя и команды, но у меня есть ощущение, что мы могли финишировать выше. Мы растянули первый отрезок на „медиуме“ длиннее, чем было бы идеально, хотя задним умом понять это легче. Если бы мы остановились раньше, то, возможно, могли бы оказаться впереди Норриса на седьмом месте. У меня были проблемы из-за окончания жизненного цикла шин, а столкновение с Даниэлем тоже не помогло, ведь я повредил переднюю подвеску. Рулевое колесо тянуло в одну сторону, было очень сложно, но я очень хотел набрать очко и боролся за позицию до конца.



Лидирование в гонке и борьба с лидерами в лице „Феррари“ и „Мерседеса“ принесли мне отличные ощущения. Я надеюсь, кто-нибудь у меня дома сделал скриншот таблицы в тот момент!» — приводит слова итальянца пресс-служба «Альфа Ромео».

