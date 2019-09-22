Тост: Гасли проехал фантастическую гонку

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги Гран-при Сингапура для своей команды.



«Квалификация не сложилась для нас хорошо, но после штрафов Пьер стартовал 11-м, а Даниил — 14-м. Мы решили выбрать для них разные стратегии: Даниил стартовал на „медиуме“, а Пьер — на „харде“. Даниил не был доволен „медиумом“, сообщая, что у него очень плохое сцепление с трассой, так что мы зазвали его на пит-стоп ранее, чем планировали, чтобы помочь ему поехать быстрее. Когда был выпущен первый сейфти-кар, мы решили сменить стратегию и вновь позвали его, чтобы выпустить на „софте“. Он смог благодаря дополнительному сцеплению провести ряд обгонов, но, к сожалению, ближе к концу у него произошло столкновение с Кими Райкконеном, из-за чего он потерял ряд позиций и закончил гонку 15-м.



Пьер проехал фантастическую гонку, у него всё было под контролем, и он был доволен машиной и стратегией. Он сокращал отставание от Норриса, но не сумел его опередить. Как бы то ни было, он закончил гонку на фантастической восьмой позиции, показав одно из лучших выступлений за рулём „Торо Россо“. На следующей неделе мы отправляемся в Сочи и с нетерпением ждём такого же отличного спектакля, как здесь в Сингапуре», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».