На Гран-при России Квяту поставят мотор, который дымил в Италии и Сингапуре

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят на своём домашнем этапе, гран-при России, продолжит использовать ту же силовую установку, которая давала сбои на этапах в Италии и Сингапуре, сообщает Motorsport. После расследования команды выяснилось, что проблема была не в двигателе, а в шасси — силовая установка при этом повреждений не получила.



Сообщается, что несмотря на то, что перед сходом Квята в Монце из машины также шел дым, поломки носили разный характер. Причиной схода в Италии, как обнаружили инженеры, стал небольшой камень, который попал в систему.



Таким образом, на этапе в России Квят будет использовать двигатель последней спецификации и избежит штрафа в виде потери позиций на стартовой решётке.