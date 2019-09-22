На Гран-при России Квяту поставят мотор, который дымил в Италии и Сингапуре
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят на своём домашнем этапе, гран-при России, продолжит использовать ту же силовую установку, которая давала сбои на этапах в Италии и Сингапуре, сообщает Motorsport. После расследования команды выяснилось, что проблема была не в двигателе, а в шасси — силовая установка при этом повреждений не получила.
Сообщается, что несмотря на то, что перед сходом Квята в Монце из машины также шел дым, поломки носили разный характер. Причиной схода в Италии, как обнаружили инженеры, стал небольшой камень, который попал в систему.
Таким образом, на этапе в России Квят будет использовать двигатель последней спецификации и избежит штрафа в виде потери позиций на стартовой решётке.
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