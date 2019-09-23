Грожан — о инциденте с Расселлом: я был ближе к повороту

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, который он завершил на 11-й позиции.



«Сегодня мы были очень близки к очковой зоне. Сначала Кевин боролся в десятке, а я был позади, поскольку мы использовали разную стратегию и я проехал первый отрезок на средних шинах. Мы ждали появления пейс-кара, но он выехал после инцидента между мной и Расселлом.



Нужно посмотреть запись, но я был ближе к повороту. Там нет зоны безопасности, так что мы врезались в стену. В конце гонки машина безопасности выехала ещё несколько раз, я боролся, что было сил, но на изношенных шинах последние круги оказались сложными», — приводит слова Ромена Грожана пресс-служба команды.

Победу в гонке одержал Себастьян Феттель.