Грожан — о инциденте с Расселлом: я был ближе к повороту
Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, который он завершил на 11-й позиции.
«Сегодня мы были очень близки к очковой зоне. Сначала Кевин боролся в десятке, а я был позади, поскольку мы использовали разную стратегию и я проехал первый отрезок на средних шинах. Мы ждали появления пейс-кара, но он выехал после инцидента между мной и Расселлом.
Нужно посмотреть запись, но я был ближе к повороту. Там нет зоны безопасности, так что мы врезались в стену. В конце гонки машина безопасности выехала ещё несколько раз, я боролся, что было сил, но на изношенных шинах последние круги оказались сложными», — приводит слова Ромена Грожана пресс-служба команды.
Победу в гонке одержал Себастьян Феттель.
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