Видео: авария Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура

Россиянин Даниил Квят и финн Кими Райкконен, выступающие за «Торо Россо» и «Альфа Ромео» соответственно, столкнулись в ходе Гран-при Сингапура. Квят пытался обойти Райкконена в борьбе за 12-е место в первом повороте за 12 кругов до финиша, но гонщикам не удалось избежать контакта. Видео аварии опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1.
Посмотреть видеозапись столкновения Квята и Райкконена можно в «Твиттере».
После гонки Квят заявил, что считает Райкконена виновником аварии. Российский гонщик закончил заезд 15-м, а финн сошёл.
Гран-при Сингапура завершился победой Себастьяна Феттеля из «Феррари». Вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер, а замкнул тройку Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В общем зачёте на первом месте остался Льюис Хэмилтон, который на 65 очков опережает Валттери Боттаса (оба — «Мерседес»).
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