После сообщения по радио Леклер понадеялся, что Феттель его пропустит

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как радиосообщение от команды, полученное в ходе Гран-при Сингапура, вселило в него надежду, что Себастьян Феттель его пропустит. Леклер лидировал в первой фазе гонки, однако после волны пит-стопов пелотон возглавил Феттель, побывавший в боксах чуть раньше напарника. Немец выиграл гонку, а монегаск финишировал вторым.
«В какой-то момент я получил сообщение по радио, которое дало мне небольшую надежду, что команда вернёт мне позицию, на которой я ехал до пит-стопа. Но этого так и не случилось», — приводит слова Леклера RaceFans.
После гонки в Сингапуре Леклер вышел на третье место в личном зачёте. У него и у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» по 200 очков и по две победы, но монегаск опережает голландца по большему количеству вторых мест.
Лидирует в чемпионате Льюис Хэмилтон («Мерседес»), у которого 296 очков.
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