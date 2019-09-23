После сообщения по радио Леклер понадеялся, что Феттель его пропустит

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как радиосообщение от команды, полученное в ходе Гран-при Сингапура, вселило в него надежду, что Себастьян Феттель его пропустит. Леклер лидировал в первой фазе гонки, однако после волны пит-стопов пелотон возглавил Феттель, побывавший в боксах чуть раньше напарника. Немец выиграл гонку, а монегаск финишировал вторым.

«В какой-то момент я получил сообщение по радио, которое дало мне небольшую надежду, что команда вернёт мне позицию, на которой я ехал до пит-стопа. Но этого так и не случилось», — приводит слова Леклера RaceFans.

После гонки в Сингапуре Леклер вышел на третье место в личном зачёте. У него и у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» по 200 очков и по две победы, но монегаск опережает голландца по большему количеству вторых мест.

Лидирует в чемпионате Льюис Хэмилтон («Мерседес»), у которого 296 очков.