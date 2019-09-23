Хэмилтон не понял, зачем Леклер медленно ехал в начале Гран-при Сингапура

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление Шарля Леклера из «Феррари» на Гран-при Сингапура. Леклер лидировал в начале гонки, но не отрывался от преследователей, а после пит-стопов оказался позади напарника Себастьяна Феттеля, который и выиграл гонку.
Хэмилтона спросили, почему Леклер не ускорился в начале гонки, чтобы оторваться на достаточное расстояние от Феттеля.
«Я и правда не понимаю, почему он ехал так медленно. Вероятно, можно сказать, что он изучал, как выступал я здесь год назад, когда сбросил темп, а затем прибавил и оторвался от соперников. Но он так и не смог оторваться. Он просто собрал всех в кучу», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
После второго места в Сингапуре Леклер вышел на третье место в личном зачёте, а Хэмилтон остался лидером сезона, несмотря на то что финишировал четвёртым в гонке, уступив ещё и Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
- 23 сентября 2019
-
13:08
-
12:36
-
12:05
-
11:47
-
10:55
-
10:01
-
09:08
-
00:53
-
00:40
- 22 сентября 2019
-
23:56
-
23:19
-
22:48
-
21:58
-
21:54
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:27
-
21:23
-
20:58
-
20:52
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
19:56
-
19:41
-
19:33
-
19:07
-
18:50
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:10
-
18:02
-
17:53