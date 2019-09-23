Хэмилтон не понял, зачем Леклер медленно ехал в начале Гран-при Сингапура

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление Шарля Леклера из «Феррари» на Гран-при Сингапура. Леклер лидировал в начале гонки, но не отрывался от преследователей, а после пит-стопов оказался позади напарника Себастьяна Феттеля, который и выиграл гонку.

Хэмилтона спросили, почему Леклер не ускорился в начале гонки, чтобы оторваться на достаточное расстояние от Феттеля.

«Я и правда не понимаю, почему он ехал так медленно. Вероятно, можно сказать, что он изучал, как выступал я здесь год назад, когда сбросил темп, а затем прибавил и оторвался от соперников. Но он так и не смог оторваться. Он просто собрал всех в кучу», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

После второго места в Сингапуре Леклер вышел на третье место в личном зачёте, а Хэмилтон остался лидером сезона, несмотря на то что финишировал четвёртым в гонке, уступив ещё и Максу Ферстаппену из «Ред Булл».