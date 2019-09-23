Хэмилтон поцарапал телефон болельщика, а потом расписался на нём
Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», так спешил сесть за руль перед первой тренировкой Гран-при Сингапура, что случайно выбил телефон у одного из болельщиков, находившихся в паддоке. После этого Хэмилтон дал автограф болельщику, расписавшись прямо на телефоне.
«Прощу прощения, я так спешил сесть в машину. Желаю всего наилучшего!» — написал Хэмилтон на телефоне.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
На Гран-при Сингапура Хэмилтон занял четвёртое место, уступив Себастьяну Феттелю, Шарлю Леклеру (оба — «Феррари») и Максу Ферстаппену («Ред Булл»). Это не помешало британцу остаться во главе общего зачёта. На его счету 296 очков, а у его напарника Валттери Боттаса — 231.
Видео: Хэмилтон прервал интервью Феттеля, поздравив его с победой
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