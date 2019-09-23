Оруджев — про аварию Квята и Райкконена: Кими не ожидал увидеть кого-то внутри

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев поделился своим мнением по поводу столкновения российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята и представителя «Альфа Ромео» Кими Райкконена в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1.



«Я бы расценил это, как гоночный инцидент. В первом повороте в Сингапуре не принято влезать на позднем торможении, так как само торможение очень короткое. В итоге получилось, что Даня влез и поравнялся с «Альфа Ромео», а Кими уже в конце торможения явно не ожидал там кого-то увидеть внутри и просто не среагировал. Очень похожий момент был с Феттелем и Гасли, но в другом повороте, и Пьер успел среагировать», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Видео: авария Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура