Оруджев — про аварию Квята и Райкконена: Кими не ожидал увидеть кого-то внутри
Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев поделился своим мнением по поводу столкновения российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята и представителя «Альфа Ромео» Кими Райкконена в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1.
«Я бы расценил это, как гоночный инцидент. В первом повороте в Сингапуре не принято влезать на позднем торможении, так как само торможение очень короткое. В итоге получилось, что Даня влез и поравнялся с «Альфа Ромео», а Кими уже в конце торможения явно не ожидал там кого-то увидеть внутри и просто не среагировал. Очень похожий момент был с Феттелем и Гасли, но в другом повороте, и Пьер успел среагировать», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Видео: авария Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура
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