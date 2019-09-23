Механики Квята провели второй по скорости пит-стоп в Сингапуре

Бригада механиков российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята, выступающего за «Торо Россо», провела второй по скорости пит-стоп в ходе гонки Гран-при Сингапура. Механики обслужили машину Квята за 2,31 секунды. Быстрее справились только механики гонщика «Уильямса» Роберта Кубицы, чей пит-стоп занял 2,24 секунды.

Третьим в зачёте пит-стопов стал «Ред Булл». Макса Ферстаппена, как и Квята, обслужили за 2,31 секунды, но единственный пит-стоп голландца состоялся позже, чем первый пит-стоп россиянина.

Видео трёх быстрейших пит-стопов опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1.

Посмотреть видеозапись можно в «Твиттере».

В общем зачёте пит-стопов по итогам 15 этапов лидерство принадлежит «Уильямсу», который на 20 очков отстаёт от «Ред Булл».