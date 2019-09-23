Оруджев — о будущем Квята: «Ред Булл» не хочет признавать ошибку с исключением

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Хельмута Марко, исключившего Даниила Квята из числа претендентов на место в главной команде «быков» на сезон-2020.



«Думаю, именно с точки зрения доктора Марко логика в этом решении есть. Может, им не хочется сажать в топ-команду пилота, которого уже исключали из своей программы: просто не хотят признать ту ошибку. Также у них действительно есть два более молодых, чем Даня, пилота, и они не понимают, кого взять, кто поедет на уровне Макса Ферстаппена. Сложно сделать выбор из трех человек на одно место. Для программы это вполне логично. Если первый вариант с Даней их не устроил в 2016 году, то вполне нормально дать шанс и выбирать между двумя более молодыми парнями. Мне кажется, разница между ними тремя в итоге не будет большой. И пока что выглядит так, что кого не посади, Макс его опередит», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».



Также гонщик поделился своим мнением насчёт того, что теперь дальше делать Квяту: «Пока вариантов немного. Мест, кроме «Торо Россо», в командах лучше нет. Ситуация меняется непредсказуемо, и этот год тому подтверждение. Ещё в Венгрии мы слышали от «Ред Булл», что Гасли останется до конца сезона, а через пару дней его сменили. Так что на год вперёд не стоит загадывать, особенно в программе «Ред Булл».