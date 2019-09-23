Росберг: круг Феттеля после пит-стопа был одним из лучших в его карьере

Чемпион мира Формулы-1 2016 Нико Росберг поделился впечатлениями от победы пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля на Гран-при Сингапура. Нико признал, что стратегия сыграла на руку Феттелю, но вместе с тем подчеркнул, что круг гонщика после пит-стопа был образцовым.

«Очень достойный уик-энд для Феттеля. С учётом всех этих сложных обстоятельств, у него получился очень сильный уик-энд. Кризис в его выступлениях был очень большой, он терял поддержку даже от своей семьи — »Феррари". Это очень сложно, сложно видеть, как команда начинает поддерживаться молодую, восходящую звезду, а ты теряешь поддержку.

Несмотря на это, он очень хорошо пилотировал. Феттелю удалась квалификация. Что касается гонки, да, мы должны признать, что стратегия сыграла ему на руку. Но всё же, круг, который он проехал на «харде» после выезда с пит-стопа, был одним из лучших в его карьере. Это был эпичный круг. Данные компьютера говорили, что он может отыграть у Леклера около 2,0 секунды, а он отыграл 3,4. Да, круг Шарля не был достаточно хорош, но и Феттель показал эпичный пилотаж. Если ты показываешь себя в такие критические моменты гонки, ты заслуживаешь победы. Так что это заслуженный успех и важная победа для Себастьяна. Мои поздравления", — сказал Росберг в своём влоге на официальном канале YouTube.