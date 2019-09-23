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«Мерседес» может уволить главного моториста

«Мерседес» может уволить главного моториста
Авто / Формула-1 0

Новый глава концерна «Даймлер» Оле Каллениус недоволен тем, что «Мерседес» потерял лидирующие позиции в плане мощности и эффективности двигателей. В этой связи в компании могут случиться кадровые перестановки. Так, по сведениям итальянской редакции Motorsport, в Бриксуорте могут уволить главного моториста.

Каллениус в прошлом и сам занимал должность главного моториста в Бриксуорте. По данным источников, он недоволен нынешней командой специалистов, работающей в этом направлении и подверг критике её состав во главе с Энди Коуэллом.

В нынешнем сезоне двигатель «Мерседеса» по мощности уступает силовым установкам «Феррари». В команде попробовали исправить ситуацию после летнего перерыва, перейдя на обновлённые моторы третьей спецификации. Однако их работа пока оставляет желать лучшего. В Спа с ними возникли технические трудности, а из-за жары в Сингапуре «Мерседес» вынужден был вернуться к прежней версии мотора.

Напомним, после летнего перерыва «Мерседес» пока не завоевал ни одной победы.

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