Кубица не хочет заниматься одной лишь работой на симуляторе

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица, который по завершении сезона покинет команду, признался, что не против продолжить работу в Формуле-1 в качестве тест-пилота на симуляторе. Вместе с тем поляк подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его задачи ограничивались лишь этим.
«В августе я решил подумать о своём будущем. Я спросил себя, хочу ли я продолжать работу в „Уильямсе“. Вы уже знаете, какое решение я принял. Конкретной даты нет, но мне нужно определиться с планами на следующий сезон до конца года. Может, немного раньше.
Согласен ли я на работу на симуляторе? Я долго и упорно работал, чтобы вернуться на высший уровень. Не могу представить, что сто дней в году я буду заперт в тёмной комнате. Я не исключаю работы на симуляторе, но не готов заниматься лишь этим.
В первую очередь я ищу возможность для пилотирования. Таков мой приоритет. Если мне нужно будет совмещать это с чем-то ещё, я соглашусь. Но я не согласен исключительно на симулятор. Я уже достаточно в своей жизни занимался этим. Я хочу участвовать в гонках. Уверен, если получу место за рулём быстрой машины, смогу делать свою работу по-настоящему», — приводит слова Кубицы GrandPX.news.
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