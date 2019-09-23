Видео: красивая борьба Квята, Переса и Кубицы на Гран-при Сингапура

21 сентября на городской трассе «Марина-Бей» состоялась гонка Гран-при Сингапура. Она была отмечена многократным появлением сейфти-кар и рядом ярких эпизодов. Красивую борьбу на трассе зрителям показали пилот «Уильямса» Роберт Кубица, гонщик «Торо Россо» Даниил Квят и Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Поляк пытался отбить атаки мексиканца, а после того, как Перес со второй попытки всё же сломил сопротивление Кубицы, это удалось сделать и российскому пилоту.

Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, Квят по итогам гонки в Сингапуре занял пятнадцатую позицию, Перес столкнулся с техническими проблемами и сошёл, а Кубица финишировал на шестнадцатой позиции.