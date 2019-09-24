Хорнер — о поражениях «Мерседеса»: теперь они вынуждены глотать нашу пилюлю

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал поражения «Мерседеса» в последних гонках. «Мерседес» доминирует в Формуле-1 с 2014 года, однако последние три гонки выиграли представители «Феррари». На Гран-при Бельгии и Италии сильнейшим становился Шарль Леклер, а в Сингапуре победил Себастьян Феттель.
«В «Мерседесе» выступали лучше всех на протяжении пяти с половиной лет. И вдруг оказалось, что они должны глотать нашу пилюлю. Шляпы долой перед «Феррари», они придумали, как воспользоваться мощностью мотора, и теперь задача остальных — сократить это отставание», — приводит слова Хорнера Planet F1.
Несмотря на поражения в последних гонках, в личном зачёте первые две позиции продолжают занимать гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, у которых 296 и 231 очко соответственно. В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» составляет 133 очка.
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