Фоменко: надеюсь, что достаточно скоро я вернусь в автоспорт

Бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся» и президент компании «Маруся Моторс» Николай Фоменко рассказал, что надеется через некоторое время принять участие в одном из автоспортивных проектов.
«В общем и целом мы доказали, что за 64 миллиона долларов можно проезжать целый сезон и даже подъезжать ближе к десятке. Как бы трудно нам не было, какое бы ни имелось недопонимание между немецкими инженерами, которых заводил в команду я, и англичанами, которые изначально там работали… Масса тонкостей в отношениях.
У британцев такое умение: говорить «да-да-да», а потом поступать по-своему. Например, в вопросах тактики. У меня всегда была позиция, что если мы стартуем с последнего ряда, то должны закусить удила и показывать высокий гоночный класс. Не заниматься сбережением неизвестно чего, а атаковать на все деньги, бороться насмерть, не боясь ничего. А в ответ: «Давайте посчитаем пит-стоп, давайте сделаем его позже, мы пропустим лидирующую группу. Пусть она уйдёт, а мы побудем в хвосте». Вот всё это немножко не моё. Но школа — огромная! Я счастлив, что это у меня было.
Стоит ли ждать моего возвращения? Несомненно. Надеюсь, что достаточно скоро я вернусь. Конечно, уже не как гонщик – об этом можно забыть насовсем. Но как руководитель или создатель команды – конечно, да. Эта тема не покидает меня», — заявил Фоменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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