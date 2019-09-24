Фоменко назвал «адской фигнёй» некоторые правила современной Формулы-1

Известный шоумен, бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся» Николай Фоменко признался, что ему не нравятся многие нынешние правила Ф-1. В частности, речь идёт о запретах обгонять по обочине и смещаться в зоне торможения.
«Честно, когда я такое вижу, то выключаю телевизор. Радиопереговоры с инженерами… Это просто смешно, адская фигня. Гонки нужны для того, чтобы их выигрывать. В Формуле-1 всё делается для того, чтобы превратить чемпионат в радиоуправляемые гонки. Мы широкими шагами идём в этом направлении. Я хочу видеть характер бойца – но я его не вижу.
«Гало» — это просто смешно. Ещё когда я был в Формуле-1, то любое наше совещание начиналось с одной и той же темы: «Ну, пора вносить в ФИА требование убрать из машины гонщиков и колёса. Нам, инженерам, мешают две эти вещи». Конечно, это были шутки, но с долей правды.
Я считаю, сегодняшняя история с толерантностью полностью отрицает борьбу как таковую. Зачем бороться на гоночном треке, если это не борьба за выживание, за существование и так далее? Это нас немножко ослабляет. Клыки стираются, копчик исчезает. И превращается всё в амёбу. Знаете, как в мультике «ВАЛЛ-И», где показаны толстые люди, которых возят. Вот это наше будущее. Вот такая Формула-1», — заявил Фоменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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