Стролл рассказал, как его впечатлил снег в горах в Сочи
Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл в преддверии Гран-при России поделился впечатлениями, которые остались у него от прошлогоднего этапа Формулы-1 в Сочи.
«Мне всегда было интересно приезжать в Сочи, рассматривать все эти объекты, построенные к Олимпийским играм. Мне нравятся зимние виды спорта, поэтому приятно рассмотреть всё это в непосредственной близости.
Меня никогда особо не привлекали горы, но я помню, как в прошлом году смотрел с большого расстояния на горные вершины, укрытые снегом. Очень хорошо, что трассу построили в районе старых олимпийских объектов», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
За шесть этапов до окончания сезона Стролл, на счету которого 19 очков, занимает 15-е место в личном зачёте.
Стролл: здорово, когда рядом в команде выступает такой пилот, как Перес
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