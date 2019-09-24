«Альфа Ромео» проиграла апелляцию, Хэмилтон и Кубица сохранили очки за Германию

После Гран-при Германии гонщики «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, финишировавшие седьмым и восьмым соответственно, были наказаны прибавкой 30 секунд к итоговому времени, поскольку их машины не соответствовали регламенту.

В результате Райкконен и Джовинацци выпали из первой десятки, а на их места поднялись Ромен Грожан и Кевин Магнуссен (оба — «Хаас»). Также в зачётную десятку за счёт дисквалификации соперников поднялись Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Роберт Кубица («Уильямс»).

Сегодня, 24 сентября, Международный апелляционный суд ФИА в Париже рассмотрел дело и отклонил апелляцию «Альфа Ромео», сообщает Reuters.

Решение суда, в частности, позволило Хэмилтону остаться на девятом месте в итоговом протоколе Гран-при Германии и не лишиться двух очков. За шесть этапов до окончания сезона его отрыв от Валттери Боттаса, который также выступает за «Мерседес», составляет 65 очков.