На гонках в Сочи выступят сразу два Шумахера

Во время гоночного уик-энда Гран-при России в Сочи в заездах примут участие сразу два гонщика по фамилии Шумахер. К 20-летнему Мику Шумахеру, выступающему в Формуле-2, присоединится его двоюродный брат 17-летний Дэвид Шумахер, которого ожидает дебют в Формуле-3.
Мик — сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, а Дэвид — сын Ральфа Шумахера, брата Михаэля, выступавшего в Ф-1 с 1997 по 2007 год.
Мик является действующим чемпионом Формулы-3. В сезоне-2018 он выступает в Формуле-2 за команду Prema. За два этапа до окончания сезона он занимает 11-е место в личном зачёте.
Давид выступает в Региональной европейской Формуле-3. За два этапа до окончания сезона он занимает третье место в личном зачёте. В Сочи он выступит в составе коллектива Campos, где заменит травмированного австралийца Алекса Перони.
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