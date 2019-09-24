Вольф не поверил, что скорость «Феррари» в Сингапуре связана с обновлениями

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с утверждением, что высокая скорость «Феррари» на Гран-при Сингапура, позволившая Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру стать первым и вторым соответственно, объясняется удачными обновлениями.
На Гран-при Венгрии, последнем этапе перед летним перерывом, где, как и в Сингапуре, требуется высокий уровень прижимной силы, Феттель и Леклер более чем на минуту отстали от Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», выигравшего гонку. После паузы ситуация изменилась: на быстрых трассах в Спа и Монце первенствовал Леклер, а на медленной в Сингапуре — Феттель.
«Возрождение «Феррари» в Сингапуре не связано ни с какими обновлениями. Считаю, дело в том, что нужно иметь в целом хорошую машину и правильно её настраивать. Они настраивали машину на один круг и быстро его проезжали (в квалификации. — Прим. «Чемпионата»). А затем все видели, что в гоночном темпе они были просто нигде.
Если бы в Сингапуре машина безопасности реже выезжала, у нас, вероятно, появилась бы возможность даже выиграть гонку. Но мы применили неправильную стратегию», — цитирует Вольфа Motorsport.
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