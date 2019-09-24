«Надеюсь, бутерброд был вкусным». Магнуссен показал пакет, испортивший его гонку
Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен опубликовал фотографию целлофанового пакета, который прилип к переднему антикрылу его автомобиля в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1. Из-за этого пакета Магнуссену пришлось совершить внеплановый пит-стоп, так как пакет негативно влиял на работу антикрыла и машина теряла прижимную силу. После остановки в боксах Кевин потерял реальные шансы на попадание в очковую зону.
«Надеюсь, бутерброд был вкусным», — подписал фото Магнуссен. Считается, что в пакете находился сэндвич одного из зрителей гонки.
Посмотреть фотографию можно в твиттер-аккаунте Кевина Магнуссена.
Гонку Магнуссена окончательно испортил целлофановый пакет
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