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«Надеюсь, бутерброд был вкусным». Магнуссен показал пакет, испортивший его гонку

«Надеюсь, бутерброд был вкусным». Магнуссен показал пакет, испортивший его гонку
Авто / Формула-1 0

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен опубликовал фотографию целлофанового пакета, который прилип к переднему антикрылу его автомобиля в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1. Из-за этого пакета Магнуссену пришлось совершить внеплановый пит-стоп, так как пакет негативно влиял на работу антикрыла и машина теряла прижимную силу. После остановки в боксах Кевин потерял реальные шансы на попадание в очковую зону.

«Надеюсь, бутерброд был вкусным», — подписал фото Магнуссен. Считается, что в пакете находился сэндвич одного из зрителей гонки.

Посмотреть фотографию можно в твиттер-аккаунте Кевина Магнуссена.

Гонку Магнуссена окончательно испортил целлофановый пакет
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